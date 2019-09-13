Bartın'da toplum yararına çalışma projesi

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Toplum Yararına Çalışma Projesi" (TYP) kapsamında 185 kişinin istihdam edileceğini bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecek iş başvurularının 23 Eylül'de başlayacağını ve kura sonucu belirlenen 185 kişinin 7 Ekim'de çalışmaya başlayacağını belirtti.

2 Ekim'de noter huzurunda yapılacak olan kura sonucu belirlenecek işçilerin 9 ay süresince çalışacaklarını belirten Tunç, aynı adresten 1 kişinin başvurabileceğini aktardı.