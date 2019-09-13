Son Dakika Haberleri: Bartın'da toplum yararına çalışma projesi
Son Dakika Güncel Haber

Bartın'da toplum yararına çalışma projesi

1 saat önce

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Toplum Yararına Çalışma Projesi" (TYP) kapsamında 185 kişinin istihdam edileceğini bildirdi.

Bartın'da toplum yararına çalışma projesi, System.String[]

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Toplum Yararına Çalışma Projesi" (TYP) kapsamında 185 kişinin istihdam edileceğini bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecek iş başvurularının 23 Eylül'de başlayacağını ve kura sonucu belirlenen 185 kişinin 7 Ekim'de çalışmaya başlayacağını belirtti.

2 Ekim'de noter huzurunda yapılacak olan kura sonucu belirlenecek işçilerin 9 ay süresince çalışacaklarını belirten Tunç, aynı adresten 1 kişinin başvurabileceğini aktardı.

AK Parti, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifasını yeni parti binasında açıkladı
Eski milletvekili İbrahim Turan da AK Parti'den istifa etti AK Parti'den Davutoğlu'nun istifasına ilk yorum: Milletin çizdiği yoldan sapanlar her yerden istifa edebilir Mehmet Metiner'den Arınç'a 'Bülent Turan' tepkisi: Asıl siz haddinizi bileceksiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:10:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da toplum yararına çalışma projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]