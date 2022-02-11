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Bartın'da toprak kayması nedeniyle bir ev boşaltıldı - Son Dakika

Bartın'da toprak kayması nedeniyle bir ev boşaltıldı

11.02.2022 11:14
Bartın'da toprak kayması nedeniyle bir ev boşaltıldı

Bartın'da meydana gelen heyelan nedeniyle bir ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bartın'da meydana gelen heyelan nedeniyle bir ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Akbaş köyü Fırdan Mahallesi'nde yağmur ve kar yağışının ardından toprak zemininde kayma ve yarılmalara bağlı heyelan meydana geldi.

Ev sakinlerinin haber vermesi üzerine AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası Nail ve Durdu Özsoy çiftinin yaşadığı 2 katlı ev, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ev sakinlerinden Nail Özsoy, gazetecilere, gece saatlerinde aniden bir gürültü duyduklarını ve büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Durumu bildirmeleri üzerine AFAD ve jandarma ekiplerinin köye geldiğini dile getiren Özsoy, "Gelen ekipler, eve 3-4 gün girmememiz gerektiğini söyledi. Eşimle komşuda kalıyoruz. Heyelan sırasında ağaçlar yerinden koparken büyük gürültü oldu hatta ev bile sallandı." diye konuştu.

Eşi Durdu Özsoy da gece namaz kıldığı sırada büyük bir gürültü duyduğunu belirterek, "Bir gürültü; deprem oluyor zannettim. Merdivenler yıkıldı zannettim, çok korktuk. Korkudan eve çıkamıyorum. Allah razı olsun, ekipler geldi, baktı. Hala daha korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin, aynı bölgede risk taşıyan 3 evle ilgili başlattığı teknik inceleme ise sürüyor.

Bartın'da toprak kayması nedeniyle bir ev boşaltıldı
Bartın'da toprak kayması nedeniyle bir ev boşaltıldı
Bartın'da toprak kayması nedeniyle bir ev boşaltıldı
Bartın'da toprak kayması nedeniyle bir ev boşaltıldı

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Toprak Kayması, İnceleme, Bartın, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da toprak kayması nedeniyle bir ev boşaltıldı - Son Dakika


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