Bartın'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı
1 saat önce
Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Bartın Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:06 Kaynak: AA
'ın Amasra
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Uğur Başören (27) idaresindeki 67 EF 708 plakalı otomobil, Bostanlar köyü
mevkisinde, tali yoldan ana yola çıkan Barış Aslan (31) yönetimindeki 34 CCG 315 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile 34 CCG 315 plakalı otomobildeki Elif (28), Kerim (5) ve Miraç Aslan (2) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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