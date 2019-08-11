Son Dakika Haberleri: Bartın'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı
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Bartın'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı

1 saat önce

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Bartın'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı, System.String[]
Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Uğur Başören (27) idaresindeki 67 EF 708 plakalı otomobil, Bostanlar köyü mevkisinde, tali yoldan ana yola çıkan Barış Aslan (31) yönetimindeki 34 CCG 315 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 34 CCG 315 plakalı otomobildeki Elif (28), Kerim (5) ve Miraç Aslan (2) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:06 Kaynak: AA
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