Son Dakika Haberleri: Bartın'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bartın'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bartın'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 67 EC 443 plakalı otomobil, Bartın- Zonguldak kara yolu Polisevi Kavşağında polis memuru olduğu öğrenilen G.A'nın kullandığı 67 NC 403 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:46 Kaynak: AA

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