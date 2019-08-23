Son Dakika Haberleri: Bartın'da trafik kazası: 4 yaralı
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Bartın'da trafik kazası: 4 yaralı

9 dakika önce

Bartın'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bartın'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Bartın'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Kozcağız karayolu Terkehatipler köyü mevkisinde, iki otomobil ve hafif ticari kamyonet çarpıştı.

Kazada Mehmet K. (67), Ramis K. (67), Recep Gürhan K. (13) ve Adem K. (37) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince yaralılar, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kara yolunda kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan kaza yerine gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

Kozcağız, Mehmet K, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:20 Kaynak: AA
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