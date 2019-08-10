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Bartın'da trafik kazası: 5 yaralı

1 saat önce

Bartın'da trafik kazası: 5 yaralıBARTIN - Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Bartın'da trafik kazası: 5 yaralı
BARTIN - Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza Bartın- Amasra yolu üzerindeki Bostanlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 67EF708 plakalı aracı ile Bartın istikametinde seyreden Uğur Başören Bostanlar köyü mevkiinde geldiği sırada köy yolundan karşı şeride geçmeye çalışan Barış Aslan idaresindeki 34CCG315 plakalı araca çarptı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Kazada araç sürücüleri ile birlikte Elif Aslan, Talha Kerim Aslan ve Umur Miraç Aslan yaralandı. İlk müdahaleleri acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Amasra-Bartın yolu trafiği kontrollü şekilde verildi. İki aracın çekici ile kaldırılmasının ardından araç trafiği normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Amasra, Bartın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:58 Kaynak: İHA
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