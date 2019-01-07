Son Dakika Haberleri: Bartın'da Tsm Çocuk Korosu Kurulacak

Bartın'da Tsm Çocuk Korosu Kurulacak

58 dakika önce

Bartın Belediyesi tarafından Türk Sanat Müziği (TSM) Çocuk Korosu kurulacak.

Bartın'da Tsm Çocuk Korosu Kurulacak, System.String[]
Bartın Belediyesi tarafından Türk Sanat Müziği (TSM) Çocuk Korosu kurulacak.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerle 3 bini aşkın vatandaşa hizmet verdiklerini belirtti.

Kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında, TSM Çocuk Korosu kurulacağını aktaran Akın, "Resim, çini, ebru, halk oyunları, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, bilim atölyesi, tiyatro, yabancı dil kursları gibi birçok kursumuzdan halkımız faydalanırken gelen talepler doğrultusunda yeni kurslar açıyoruz. 2019 yılında da Türk Sanat Müziği Çocuk Korusu kurarak bu alanda da hem çocukların sosyal açıdan gelişimini sağlamak hem de yeteneklerini gösterebilecekleri bir ortam hazırlamak amacındayız. Koray Gülsoy şefliğinde 8-13 yaş aralığındaki çocukların eğitim alacağı koro için kayıtlar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılabilir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:36 Kaynak: AA

Bartın, Güncel
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