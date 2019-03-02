Bartın'da Ttk İşçi Alımı Kura Çekimi Töreni Düzenlendi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İşçi Alımı Kura Çekimi için Bartın'da tören düzenlendi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İşçi Alımı Kura Çekimi için Bartın'da tören düzenlendi.



Bartın Kültür Merkezinde düzenlenen törende, telekonferans sistemiyle Zonguldak ve Karabük illeriyle aynı anda noter huzurunda kura çekildi.



Törende, ilk kura çekimi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve TKK Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş tarafından gerçekleştirildi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Koca, kura çekimi sırasında "Ben şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah sizler bu işle birlikte ailenizle anne, baba, eş ve evlatlarınızla kazasız belasız bir hayat sürdürürsünüz." ifadelerini kullandı.



Vali Güner de kuraya katılan işçi adaylarıyla aynı heyecanı yaşadıklarını söyledi.





İşçi alımı için 8 bin 41 kişinin başvuruda bulunduğunu hatırlatan Güner, şöyle konuştu.



"İnşallah onlar ailelerine yeni bir istihdam yaratmış olacaklar, kendileri için de öyle. Tabii çıkmayanlar da olacak, doğal olarak. İnşallah bu arkadaşlarımızı da başka kuralarda, başka istihdam şartlarında onları da değerlendireceğiz. Bartın'ın kalkınması adına çok önemli bir gelişme. Üretim, daha çok üretim, daha çok gelir, daha çok kalkınma tüm fırsatları takdirle karşılıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere saygılarımızı, şükranlarımızı arz ediyoruz."



Kura çekimi sırasında katılımcıların büyük heyecan yaşadığı görüldü.

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