Bartın'da Tünel İçinden Sel Suları Aktı - Son Dakika
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Bartın'da Tünel İçinden Sel Suları Aktı

Bartın'da Tünel İçinden Sel Suları Aktı

20.06.2023 16:38

Bartın'ın Amasra ilçesine giden Amasra Tüneli girişinde sağanak yağış nedeniyle şelale gibi akan su, tünelin iç kısımlarına kadar girdi. Sürücüler zor anlar yaşarken, karayolları ekipleri ve trafik polisleri bölgede önlem aldı. Ayrıca, Arıt köyünden akan derenin debisi yükselerek 5 köye ulaşım sağlayan köprü kapanırken, ulaşım alternatif yollardan yapılıyor. Yoğun yağış nedeniyle Çakrazşeyhler ve Göçgündemirci köylerindeki tarım arazileri de su altında kaldı. Amasra Belediyesi, dere kenarlarına araç park edilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

TÜNEL İÇİNDEN SEL SULARI AKTI

Bartın'da sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle Amasra ilçesine giden 1100 metre uzunluğundaki Amasra Tüneli girişinde şelale gibi akan su, tünelin iç kısımlarına kadar girdi. Sürücüler zor anlar yaşarken, araçlarıyla kontrollü şekilde ilerledi. Karayolları ekipleri ve trafik polisleri bölgede önlem aldı.

5 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAN KÖPRÜ ULAŞIMA KAPANDIÖte yandan sağanak yağış nedeniyle Arıt köyünden akan derenin debisi yükseldi. 5 köye ulaşım sağlayan köprü kapanırken, ulaşım alternatif yollardan yapılıyor. Amasra ilçesine bağlı Çakrazşeyhler ve Göçgündemirci köylerindeki yoğun yağış nedeniyle çok sayıda tarım arazisi su altında kaldı. Amasra Belediyesi, hoparlörlerden yoğun yağış nedeniyle dere kenarlarına araç park edilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Ayhan ACAR/BARTIN,


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bartın'da Tünel İçinden Sel Suları Aktı - Son Dakika


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