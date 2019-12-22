Bartın'da tuvalete gizli kamera yerleştirildiği iddiası - Son Dakika

Bartın'da, bir apartmandaki tuvalete gizli kamera yerleştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan 2 kız üniversite öğrencisi, tuvaletlerinde kamera olduğunu fark etti.

Öğrencilerin durumu bildirmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İnceleme sonucu olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla yan dairede oturan şüpheli K.Ü'yü gözaltına alan ekipler, evdeki kamera ve bilgisayara el koydu.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.