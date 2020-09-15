Bartın'da TYP kapsamında okullara 263 kişi alınacak - Son Dakika

Bartın'da Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında okullarda görevlendirilmek üzere 263 kişi istihdam edilecek.

Bartın'da Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 38'i güvenlik görevlisi ve 225'i temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 263 kişi okullarda görevlendirilerek istihdam edilecek.

12 Eylül tarihinde başlayan başvurular 16 Eylül'de sona erecek. Korona virüs tedbirleri kapsamında başvurular yalnızca ALO 170 hattından ya da İŞKUR internet sayfası üzerinden yapılacak. Kurum binasında başvuru alınmayacak.

38'i güvenlik görevlisi ve 225'i temizlik görevlisi olmak üzere okullarda istihdam edilecek 263 kişinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura çekimi 18 Eylül Cuma günü Milli Eğitim Müdürlüğü binasındaki Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirilecek. Korona virüs salgını nedeniyle kura çekiminin gerçekleşeceği salon görevli personel harici girişlere kapalı tutulacak. Vatandaşlar kura çekimini sosyal medya üzerinden yapılacak canlı yayınlarla anlık olarak takip edebilecekler. - BARTIN