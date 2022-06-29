Öte yandan yıkılan köprünün yerine askerler tarafından yarın seyyar köprü getirileceği ve köprü kurma çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ulaşım bağlantısı kesilen köye TSK helikopteri ile gıda yardımı yapıldı - Son Dakika

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