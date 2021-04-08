Karlar eridi, Ulukaya Şelalesi coştu - Son Dakika

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, dağlarda karların erimeye başlamasıyla Ulukaya Şelalesi'nin debisi arttı. Metrelerce yükseklikten akan su, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Ulus'ta, 20 metre yüksekten akan Ulukaya Şelalesi'nde, Küre Dağları Milli Parkı'nın içinde bulunan karların erimeye başlamasıyla suyun yoğunluğu arttı. Kaya oyuğunun içinden kanyona akan suyun, havaya yükselen su buharıyla oluşturduğu görüntü, seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkarıyor. Şelalenin bu görüntüsü, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç, Ulukaya Şelalesi'nin bölge turizmi açısından önemli bir yeri olduğunu belirterek, şelalenin her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünerek, yerli yabancı turistler ile doğaseverlerin ilgisini çektiğini söyledi.