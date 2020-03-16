Bartın'da umreden dönenler evlerinde sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

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Bartın'da umreden dönenler evlerinde sağlık kontrolünden geçirildi
6 saat önce
BARTIN'da, umreden dönen 64 kişi evlerinde ziyaret edilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:37 Kaynak: DHA
BARTIN'da, umreden dönen 64 kişi evlerinde ziyaret edilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Bartın Valiliği tarafından koordine edilen koronavirüs önlemleri kapsamında, cuma günü umreden dönen 64 kişi evlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, umreden dönen kişilerin ateşlerini kontrol etti. Görevliler, vatandaşlara '14 gün' kuralını hatırlatarak, bu süre içerisinde ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
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