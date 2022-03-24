Bartın'da uyuşturucu kullanırken yakalanan biri memur 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bartın'da uyuşturucu kullanırken yakalanan biri memur 2 şüpheli gözaltına alındı

24.03.2022 16:28
Bartın'da uyuşturucu kullanırken yakalanan biri memur 2 şüpheli gözaltına alındı

Bartın'da uyuşturucu kullanırken yakalandığı öne sürülen biri orman muhafaza memuru 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın'da uyuşturucu kullanırken yakalandığı öne sürülen biri orman muhafaza memuru 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Apdipaşa beldesinde 2 şüpheliyi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin aracında narkotik köpeği "Cesur" ile yapılan aramada, yaklaşık 7 gram kubar esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat bulundu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da uyuşturucu kullanırken yakalanan biri memur 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da uyuşturucu kullanırken yakalanan biri memur 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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