Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
1 saat önce
Bartın'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleşen operasyonlarda 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:09 Kaynak: İHA
'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleşen operasyonlarda 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından Ramazan Bayramı
öncesi Uyuşturucu Madde Ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 230 adet ecstasy hap, 17,20 gr toz halinde esrar maddesi, 4 gr kubar esrar ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından Bartın Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden H.E. mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer 2 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı. - BARTIN
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