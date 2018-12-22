Son Dakika Haberleri: Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu

Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu

44 dakika önce

BARTIN(AA) - Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
BARTIN(AA) - Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sokak satıcılarına yönelik bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve otomobilinde yapılan aramalarda, 103 adet ecstasy hap ve 12 gram bonzai ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:16 Kaynak: AA

Bartın, Güncel
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