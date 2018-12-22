Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu
44 dakika önce
BARTIN(AA) - Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
BARTIN(AA) - Bartın
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, sokak satıcılarına yönelik bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve otomobilinde yapılan aramalarda, 103 adet ecstasy hap ve 12 gram bonzai ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:16 Kaynak: AA
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