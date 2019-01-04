Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 434 adet ekstazi hap ele geçirildi.

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 434 adet ekstazi hap ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Adana'dan Bartın'a uyuşturucu madde getirileceği ve kentte satışı yapılacağı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozcağız beldesi Akçamescit köyü ile belde merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.



Operasyonda yapılan aramada 434 adet ekstazi hap bulundu.



Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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