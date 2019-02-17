Son Dakika Haberleri: Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu

Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu

19 dakika önce

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sokak satıcılarına yönelik bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin çantasında yapılan aramada,108,50 gram "skunk" uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.Y, V.F. ve G.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:32 Kaynak: AA

Bartın, Güncel
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