Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Geriş köyünde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



Narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı operasyonda, 43 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.O. tutuklandı, M.Ç. ve T.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Diyarbakır'da 232 Uyuşturucu Madde Operasyonunda 933 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı

Mansur Yavaş, "Sorularıma Cevap Ver" Diyen Ömer Çelik'e Meydan Okudu: Cevap Hakkımı Sağlayın

Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek