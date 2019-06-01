Son Dakika Haberleri: Bartın'da uyuşturucu operasyonu
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Bartın'da uyuşturucu operasyonu

8 dakika önce

BARTIN (AA) Bartın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Bartın'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
BARTIN (AA) Bartın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin üst aramasında 230 adet sentetik hap, 17 gram esrar maddesi, 4 gram kubar esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 2 kişi savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:35 Kaynak: AA
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