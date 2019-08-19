Bartın'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bartın Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:52 Kaynak: AA
'ın Amasra
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kazpınarı köyünde narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı operasyonda, şüphelinin evinde yapılan aramada 137 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan D.O, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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