Son Dakika Haberleri: Bartın'da uyuşturucu operasyonu
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Bartın'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bartın'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kazpınarı köyünde narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı operasyonda, şüphelinin evinde yapılan aramada 137 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan D.O, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Amasra, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:52 Kaynak: AA
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