Bartın'da uyuşturucu operasyonu

Bartın'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bartın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 320 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, biri savcılıktaki sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.