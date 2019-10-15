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Bartın'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

BARTIN (AA) Bartın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına şüpheli tutuklandı.

Bartın'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

BARTIN (AA) Bartın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.


Operasyonda gözaltına alınan şüpheli K.K'nin ev ve iş yerinde yapılan aramada 69 kök Hint keneviri, 2 kilo 509 gram kubar esrar, 192 gram kenevir tohumunun yanı sıra av tüfeği, hassas terazi ile uyuşturucu madde parçalamaya ve kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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