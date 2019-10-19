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Bartın'da uyuşturucu operasyonu

13 dakika önce

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bartın'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine şüphelileri takibe aldı.

Polis, çalışma sonucu uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi kadın 5 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklandı, 4 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:22 Kaynak: AA
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