Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

31 dakika önce

Bartın'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama, System.String[]

Bartın'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirlediği 6 şüpheliyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şahısların üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda sahte 1 adet 100 TL, 1 adet 100 dolar, 118 adet 50 TL, bir adet ruhsatsız tüfek, 294 adet extasy hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden A.O, O.K, Y.D, G.K. ve E.K. tutuklanırken, bir kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - BARTIN

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Estetik operasyonların püf noktaları neler? İşte uzmanından tüyolar
Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var Ceket hayat kurtardı! Ölümden dönen şahıs kendine gelemedi Eski eşini öldüren cinayet zanlısının yazdığı mektup kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
01:58 Döşemeci dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika Haber
01:57 Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika Haber
01:25 Reuters: MİT Başkanı Hakan Fidan ve Suriye istihbaratının başı Ali Memlük Moskova'da görüştü - Son Dakika Haber
01:09 Kanada, İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağının karakutusunu inceleyecek - Son Dakika Haber
00:56 Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'ye askeri olarak cevap vereceğiz - Son Dakika Haber
00:47 16 yaşındaki öğrencisine çıplak fotoğraflar gönderen öğretmenin defalarca cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 02:28:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]