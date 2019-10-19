Son Dakika Haberleri: Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu
Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

1 saat önce

Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutukluBARTIN - Bartın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

BARTIN - Bartın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye basan ekipler 2'si kadın 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, ikisi kadın olan Y.A., S.U., S.K., S.T ve S.U "Uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:21 Kaynak: İHA
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