Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerilerinde, araçları ve evlerinde yapılan aramalarda 294 uyuşturucu hap ile sahte 100 lira, 100 dolar ile 118 adet 50 liralık banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.O, O.K, Y.D, G.K. ve E.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:22 Kaynak: AA
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