Bartın'da Uyuşturucudan 2 Tutuklama
4 saat önce
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Bartın
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir ihbar üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 103 adet ecstasy hap ve 12 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.E. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, C.B. ve T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, yılbaşı öncesi yapılan operasyonlarda Bartın'ın Amasra
ilçesinde bir iş yerinde bandrolsüz sahte içki ele geçirildi. Ekipler sahte içkilere el koyarken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı. - BARTIN
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:32 Kaynak: İHA
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