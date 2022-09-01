Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın'dan kısa kısa

01.09.2022 13:26
Bartın'dan kısa kısa

Bartın'da Vali Nurtaç Arslan başkanlığında halk günü toplantısı yapıldı.

Bartın'da Vali Nurtaç Arslan başkanlığında halk günü toplantısı yapıldı.

Kaymakam Hüsnü Bey Toplantı Salonu'nda ilgili müdürlerin katılımıyla vatandaşlarla bir araya gelen Arslan, sorun ve taleplerin çözümü noktasında ilgili kurum amirlerine talimatların verileceğini belirtti.

Arslan, ayda iki defa yapılan halk günü toplantılarına katılmak isteyenlerin valilikteki ilgili birimlerle irtibata geçerek randevu alabileceklerini bildirdi.

Fakülte Caddesi'nde yol düzenleme çalışmaları

Bartın Belediyesince, Ağdacı Mahallesi'ndeki Fakülte Caddesi'nde yol düzenleme çalışmalarına başlandı.

İlk etapta zemin tesviye çalışmaları yapan ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından sıcak asfalt ve yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirecek.

Belediye Başkanı Cemal Akın, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerin üstyapı çalışmalarını da hızlı şekilde tamamladıklarını bildirdi.

Kentin birçok noktasında çalışma yaptıklarını aktaran Akın, "Son olarak doğal gaz ve kanalizasyon çalışmaları yapılan Ağdacı Mahallemizde yağmur suyu hatları ve üstyapıyla ilgili çalışmalar başlattık. Ekiplerimiz, yağmur suyu hatlarının yapıldığı bölgelerde sıcak asfalt hazırlıkları yapıyor. En kısa zamanda bu bölgedeki çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz. Şehrimizi daha modern kent haline getirmek için tüm ekiplerimizle çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz." bilgisini paylaştı.

YORUMLAR
500
Çaycuma'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı Çaycuma'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı Yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı Yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı
Kaynak: AA

Nurtaç Arslan, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
11:35 Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı
11:31 Altında düşüş sürüyor! Gram altın 994 liradan alıcı buluyor
11:29 Fatih'te kardeş kavgası! Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
11:20 Dolardan yeni rekor! 2022'nin en yüksek seviyesini çıktı
11:00 Celal Şengör, "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 13:26:31. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement