Vatandaşlara kandil tatlısı dağıtıldı - Son Dakika
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Vatandaşlara kandil tatlısı dağıtıldı

17.03.2022 14:12

Bartın Belediyesince Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara halka tatlısı ikram edildi.

Bartın Belediyesince Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara halka tatlısı ikram edildi.

Hükümet Caddesi'ndeki etkinliğe, Belediye Başkanı Cemal Akın ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Vatandaşlara tatlı ikram eden Akın, gazetecilere, geleneksel hale getirdikleri etkinliği bu kandilde de gerçekleştirdiklerini belirterek, " Berat Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Vatandaşlara kandil tatlısı dağıtıldı
Vatandaşlara kandil tatlısı dağıtıldı
Vatandaşlara kandil tatlısı dağıtıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vatandaşlara kandil tatlısı dağıtıldı - Son Dakika


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