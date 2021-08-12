Bartın'da ve Sinop'ta Meydana Gelen Yağışlar-2 - Son Dakika
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Bartın'da ve Sinop'ta Meydana Gelen Yağışlar-2

Bartın'da ve Sinop'ta Meydana Gelen Yağışlar-2

12.08.2021 03:33

BASIN DUYURUSU11. 08. 2021(12. 00 itibarıyla)SİNOPSinop ilimizde, 11. 08. 2021 tarihinde başlayan aşırı yağışlar şehir merkezi ve Ayancık ilçesinde etkili olmuş, bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir.

BASIN DUYURUSU

11. 08. 2021

(12. 00 itibarıyla)

SİNOP

Sinop ilimizde, 11. 08. 2021 tarihinde başlayan aşırı yağışlar şehir merkezi ve Ayancık ilçesinde etkili olmuş, bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir.

Sinop'ta mahsur kalan vatandaşlar için Genelkurmay Başkanlığı'ndan 1, Sahil Gu¨venlik Komutanlığı'ndan 2 olmak u¨zere 3 hava aracı görevlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca Sinop, Tokat ve Samsun AFAD il müdürlüklerinden 32 personel ile 10 araç, 3 bot ve 2 motopomp bölgede görevlendirilmiştir.

Sinop Tu¨rkeli Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi alınmıştır. Bölgede yapılan çalışmalara Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamaktadır. Belediye'nin de itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmaları yapmaktadır.

SAKOM'dan alınan bilgiye göre Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir.

11. 08. 2021 tarihinde Ayancık'ta 240, 5 mm, Boyabat'da 76, 6 mm, Dikmen'de 54 mm, Erfelek'te 78, 6 mm, Gerze'de 72, 4 mm, Merkez'de 83, 8 mm, Tu¨rkeli'nde 88, 8 mm yağış du¨şmu¨ştu¨r.

Meteoroloji Genel Mu¨du¨rlu¨ğu¨'nden yapılan uyarıya göre Sinop çevrelerinde bugün ve yarın da yer yer aşırı (100 kg/m2 u¨zeri/12 saat) yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BARTIN

11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın genelinde başlayan aşırı yağışlar sonucu, sel ve heyelan meydana gelmiştir.

Ulus Akörensöku¨ler Köyu¨'nde kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmalarına Bartın AFAD il müdürlüğünden 6 personel (3 ekip) ile devam etmektedir.

Yürütülen çalışmalara destek vermek üzere, Ankara, Karabük, Sakarya ve Samsun AFAD il müdürlüklerinden 32 personel ile 6 araç, 1 bot, 5 motopomp ve 1 arama köpeği; Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ise sualtı arama ekibi olay bölgesine sevk edilmiştir. Sağlık Bakanlığı'ndan toplam 12 personel ve 4 ambulans ve ilçe itfaiye ekipleri olay bölgesinde görev yapmaktadır.

Karabu¨k - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçu¨kte yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisine devam edilmektedir.

Ulus İlçesi'ne bağlı 12 köye elektrik verilemediği bilgisi alınmıştır.

Gelişmeler takip edilmektedir.

Kaynak: Habermetre
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