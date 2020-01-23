Bartın'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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Bartın'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

BARTIN Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Bartın'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

BARTIN Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Soğuk havanın etkisi altında olan Bartın'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekipleri, doğada yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma yaptı. Ormanlarda yabani hayvanların geçiş noktalarına ekipler tarafından yem bırakıldı. Yetkililer, kış boyunca aralıklarla yem bırakmaya devam edeceklerini bildirdi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:21 Kaynak: DHA
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