Bartın'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

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Bartın'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
6 saat önce
BARTIN Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:21 Kaynak: DHA
BARTIN Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Soğuk havanın etkisi altında olan Bartın'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekipleri, doğada yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma yaptı. Ormanlarda yabani hayvanların geçiş noktalarına ekipler tarafından yem bırakıldı. Yetkililer, kış boyunca aralıklarla yem bırakmaya devam edeceklerini bildirdi.
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