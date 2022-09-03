Bartın'da yağış sonrası yaka selleri meydana geldi - Son Dakika
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Bartın'da yağış sonrası yaka selleri meydana geldi

03.09.2022 18:15
Bartın'da yağış sonrası yaka selleri meydana geldi

Bartın'da yağış sonrası yaka selleri meydana geldi Bartın'ın Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldesinde yaka selleri nedeniyle taşkınlar oluştu.

Bartın'da yağış sonrası yaka selleri meydana geldi

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldesinde yaka selleri nedeniyle taşkınlar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bartın'ın Ulus ilçesi ve ilçeye bağlı Abdipaşa beldesinde yaka selleri ve taşkınlar meydana geldi. Bartın- Karabük yolu taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yağışlar nedeniyle bazı ev ve işyerlerini sular basarken vatandaşlar su basan ahırlarındaki hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu. Abdipaşa beldesi ile Ulus ilçesi arasındaki yol, Adbipaşa beldesi ile Karabük arasındaki yol taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler taşkınların olduğu noktalarda menfez açma çalışmalarına devam ediyor.

Bölgede yağışlar da aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Abdipaşa, Bartın, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da yağış sonrası yaka selleri meydana geldi - Son Dakika

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