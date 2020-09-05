Bartın'da yağmur etkili oldu - Son Dakika

BARTIN'da, dün geceden itibaren sağanak yağış etkili olurken, metrekareye 39 kilogram yağmur düştü.

Dün akşam saatlerinde kent genelinde şimşek ve gök gürültüsü ile başlayan sağanak yağmur sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Metrekareye 39 kilogram yağışın düştüğü kent merkezindeki rögarlardan sular taşarak, yolu göle çevirdi. Sürücüler yolda ilerlemekte zorlanırken, yağmura yakalanan insanlar ise iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı. Bartın- Karabük, Bartın- Zonguldak yolunda biriken suları temizlemek için Karayolları ekipleri çalışma yaparken, belediye ekipleri de 300 kişilik personeli ile sıkıntı yaşanan mahallelerde çalışma yaptı. Özel İdare ekipleri de köylerde yaşanan heyelanlara ve su birikintilerine müdahale etti.