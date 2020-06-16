Bartın'da yağmur sonrası denizin rengi değişti - Son Dakika

Bartın'da dün etkili olan yağmurun ardından metrekareye 18 kilo yağış düştü. Bartın Irmağı'nın su seviyesi, yağmur sularıyla birlikte yükseldi. Irmağın Karadeniz 'e döküldüğü Bartın Limanı açığında, denizin rengi değişti. Liman bölgesinde geniş su alanının rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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