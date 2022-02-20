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Bartın'da yağmur sonrası yollarda heyelanlar meydana geldi - Son Dakika

Bartın'da yağmur sonrası yollarda heyelanlar meydana geldi

20.02.2022 14:58

Bartın'da yağmur sonrası yollarda heyelanlar meydana geldi Bartın'da etkili olan yağışların ardından bir çok bölgede toprak kayması ve heyelanlar meydana gelirken yollarda ise yarıklar oluştu.

Bartın'da yağmur sonrası yollarda heyelanlar meydana geldi

BARTIN - Bartın'da etkili olan yağışların ardından bir çok bölgede toprak kayması ve heyelanlar meydana gelirken yollarda ise yarıklar oluştu.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi ile Akörensöküler ve Ceyyüpler köylerinin ulaşımlarını sağlayan yollara yağmurla birlikte eriyen kar suları sonucu yumuşayan toprak sonrası heyelanlar meydana geldi. Büyük yarıkların oluştuğu yollarda yaşanan toprak kaymaları sonucu sürücülerde oldukça zorlanıyor. Bazı bölgelerde yaşanan heyelan nedeniyle evlerde tehlike altında.

Yolların patates tarlasına döndüğünü belirten Recep Özer, "Biraz daha yağmur yağsa gidecek yol kalmayacak. Bizi oldukça zorluyor. Hatta gece yarısı son anda fark ettim, az daha uçuruma yuvarlanıyorduk" dedi.

Bartın'da yağmur sonrası yollarda heyelanlar meydana geldi
Bartın'da yağmur sonrası yollarda heyelanlar meydana geldi
Bartın'da yağmur sonrası yollarda heyelanlar meydana geldi

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Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bartın'da yağmur sonrası yollarda heyelanlar meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da yağmur sonrası yollarda heyelanlar meydana geldi - Son Dakika
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