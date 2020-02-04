Bartın'da yağmur taşkına neden oldu - Son Dakika
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Bartın'da yağmur taşkına neden oldu

6 saat önce

Bartın'da yağmur taşkına neden olduBARTIN'da etkili olan sağanak nedeniyle Arıt köyünde metrekareye 46,6 kilogram yağış düştü.

Bartın'da yağmur taşkına neden oldu

BARTIN'da etkili olan sağanak nedeniyle Arıt köyünde metrekareye 46,6 kilogram yağış düştü. Yağış sonrasında Arıt deresi taşarken, bazı köprüler de sular altında kaldı.

Bartın'da dün gece etkili olan sağanağın ardından Arıt köyünde su taşkınları yaşandı. Özel İdare, AFAD ve jandarma ekipleri metrekaraye 46,6 kilogram yağışın düştüğü bölgeye giderek, gereken önlemleri aldı. Yağış sonrasında Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler Hasanlar Alibaş fırınlı ve Sipahiler köyü'ne giden köprüleri sular altında kalırken, vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi.

Bartın kent merkezinden geçen ırmağın debisinin yükselmesi nedeniyle Çağlayan Piknik alanı sular altında kaldı. Piknik alanı girişine şerit çekilerek, araç ve yaya geçişine kapatıldı. Ayrıca Bartın Karabük-Bartın Ulus'tan gelen sular Kirazlı köprü barajındaki debiyi yükselmesi nedeniyle baraj kapakları açıldı.

Ulus ilçesinde dün gece metrekareye 34 kilogram yağış düştü. İlçe merkezinden geçen Uluçay Deresinde su yükseldi. Alpı Deresi üzerinde bulunan Ulus Belediyesi'ne ait atık su terfi istasyonu sular altında kalarak, zarar gördü. Derenin yan kenarlarında bulunan istinat duvarının 60 metrelik bölümü çöktü. Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, zarar gören terfi istasyonunda ve yıkılan istinat duvarının bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, "Akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış sabah saatlerine kadar devam etti. Yüksek bölgelerde bulunan karlarda yağmurla birlikte eriyerek, ilçemizin içinden geçen derenin yükselmesin neden oldu. Yoğun yağış nedeniyle belediyeye ait atık su terfi istasyonuna su girdi. Yine dere kenarındaki istinat duvarının 60 metrelik bölümü zarar gördü. Çok ciddi yağış aldık hakikaten korktuk. Ucuz atlattık. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Bartın'da yağmur taşkına neden oldu

Bartın, AFAD, Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:34 Kaynak: DHA
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