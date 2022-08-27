Kaza saat 01.00 sıralarında Bartın Amasra yolu tünel çıkışında meydana geldi. Amasra'ya giden Mustafa Yılmaz idaresindeki 74 DL 373 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Mustafa Özkan idaresindeki 74 AAR 190 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan Kerem Çelebi (20) itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralanan Mustafa Yılmaz, Mustafa Özken, Enes Okuyucu, Bera Okuyucu ve Kerem Çelebi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Mustafa Yılmaz, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BARTIN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI - Son Dakika

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