BARTIN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI - Son Dakika
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BARTIN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI

27.08.2022 10:48

BARTIN'da yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

BARTIN'da yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 01.00 sıralarında Bartın Amasra yolu tünel çıkışında meydana geldi. Amasra'ya giden Mustafa Yılmaz idaresindeki 74 DL 373 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Mustafa Özkan idaresindeki 74 AAR 190 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan Kerem Çelebi (20) itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralanan Mustafa Yılmaz, Mustafa Özken, Enes Okuyucu, Bera Okuyucu ve Kerem Çelebi hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Bartın'da ırmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi Bartın'da ırmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi Bartın'da ırmakta erkek cesedi bulundu Bartın'da ırmakta erkek cesedi bulundu
Kaynak: DHA

Mustafa Yılmaz, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARTIN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: BARTIN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI - Son Dakika
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