Bartın'da yamaçtan yuvarlanan inek, vinçle kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da yamaçtan yuvarlanan inek, vinçle kurtarıldı - Son Dakika

Bartın'da yamaçtan yuvarlanan inek, vinçle kurtarıldı

6 saat önce

BARTIN'da, arazide otlarken, yamaçtan yuvarlanan inek, AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Bartın'da yamaçtan yuvarlanan inek, vinçle kurtarıldı, System.String[]

BARTIN'da, arazide otlarken, yamaçtan yuvarlanan inek, AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Arıönü köyünde yaşayan Caymaz Yıldırım, dün otlaması için ineğini araziye bıraktı. İnek, akşam saatlerinde arazide yamaçtan yuvarlandı. Yaklaşık 10 metre aşağıda, ağaç dallarına takılan ineğini fark eden Yıldırım, jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından köye vinç getirildi. İnek, vücuduna bağlanan halatla vinçle alınarak traktörün römorkuna indirildi. İnek, veteriner kontrolü yapıldıktan sonra Caymak Yıldırım'a teslim edildi. İneğin kurtarılma anı ise vinç operatörü tarafından cep telefonuna kaydedildi.


AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avusturya Büyükelçiliği'ne atanan Ozan Ceyhun ülkücü camianın tepkisini çekti
Bakan Akar, telsizden İdlib'de görevli askerlere seslendi: Aynı başarıyı göstereceğinize inanıyoruz Putin, Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'ni topladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İran'da koronavirüsten 5 kişi öldü, vaka sayısı 750'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 18:06:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın'da yamaçtan yuvarlanan inek, vinçle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]