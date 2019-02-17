Son Dakika Haberleri: Bartın'da Yangın

Bartın'da Yangın

16 dakika önce

Bartın'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Bartın'da Yangın, System.String[]
Bartın'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Çaydüzü Mahallesi'nde İsmail Kalmaoğlu'na ait 3 katlı evin çatı katında, henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çatıyı saran alevlere müdahale eden itfaiyenin uzun uğraşları sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:43 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Kocası Tarafından Evi Yakılan Kadın, Gördüğü Manzara Karşısında Şoka Girdi DSP, CHP'li Eski Başkanı Ankara'dan Aday Gösterdi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Cenaze' Yanıtı: 1,5 Saat Beklettin Camideki Hırsızlık Anı, Güvenlik Kamerasında Tarafından Saniye Saniye Kaydedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 23:59:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]