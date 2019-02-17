Bartın'da Yangın
16 dakika önce
Bartın'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Bartın
'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Çaydüzü Mahallesi'nde İsmail Kalmaoğlu'na ait 3 katlı evin çatı katında, henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çatıyı saran alevlere müdahale eden itfaiyenin uzun uğraşları sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Evde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:43 Kaynak: AA
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