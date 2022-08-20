BARTINLILAR DEREYE GİREREK SERİNLEDİ

BARTIN'da yaşayanlar, hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşmasıyla dere kenarına akın etti. İbrahimderesi köyünde dereye girenler, 4 metre derinliği olan suda serinledi.
Bartın'da hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştı. Haftasonu tatilini fırsat bilenler dere kenarına akın etti. Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar Bartın- Karabük yolundaki İbrahimderesi köyü içme suyu mevkisinde dereye girerek serinledi. Derinliği 4 metreye ulaşan derenin kenarına gidenler, haftasonu tatilinin keyfini çıkardı. (DHA)
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