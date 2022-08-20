BARTINLILAR DEREYE GİREREK SERİNLEDİ

Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar! 1 Ekim'den itibaren zorunlu olacak

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki

Kaynak: DHA

Bartın, Güncel, Son Dakika

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