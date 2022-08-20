BARTINLILAR DEREYE GİREREK SERİNLEDİ - Son Dakika
Üye Girişi

BARTINLILAR DEREYE GİREREK SERİNLEDİ

20.08.2022 13:19

BARTIN'da yaşayanlar, hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşmasıyla dere kenarına akın etti.

BARTIN'da yaşayanlar, hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşmasıyla dere kenarına akın etti. İbrahimderesi köyünde dereye girenler, 4 metre derinliği olan suda serinledi.

Bartın'da hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştı. Haftasonu tatilini fırsat bilenler dere kenarına akın etti. Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar Bartın- Karabük yolundaki İbrahimderesi köyü içme suyu mevkisinde dereye girerek serinledi. Derinliği 4 metreye ulaşan derenin kenarına gidenler, haftasonu tatilinin keyfini çıkardı. (DHA)

YORUMLAR
500
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Bartın'da ziyaretlerde bulundu Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Bartın'da ziyaretlerde bulundu
Kaynak: DHA

Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARTINLILAR DEREYE GİREREK SERİNLEDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! İlk belirlemelere göre 15 ölü var
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:37 Rusya'nın doğal gaz akışını düşürdüğü Almanya: Duş almayın, bez kullanın
11:27 Bu ne cesaret! Erzurum'da ayı ile güreşti
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
10:36 Tam 10 kilo! Şişkinlik için gittiği hastanede karnından çıkarıldı
10:21 Sadece 1 gün evli kaldığı kadına 5 yıldır nafaka ödeyen adam adalet yürüyüşüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 13:19:43. #1.12#
SON DAKİKA: BARTINLILAR DEREYE GİREREK SERİNLEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement