Bartın'da yıkılan konağın altında rastlanılan mahzende kurtarma kazısı başlatıldı - Son Dakika

Bartın'da, 1887'de inşa edilen ve 1971 yılında yıkılan, şehrin ileri gelen Rum tüccarlarından Bodosaki'ye ait konağın altında rastlanılan mahzende kurtarma kazısı yürütülecek.

Kırtepe Mahallesi'nde bulunan konağın aslına uygun yeniden inşa edilmesi için Bartın Belediyesince çalışma başlatıldı.

Belediye ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, konağın temelini arama çalışmaları sırasında mahzene rastlandı.

Kerpiç örme tuğlayla yapılan büyük bir oda ile kilerlerin ortaya çıkarıldığı mahzende, Amasra Müze Müdürlüğü başkanlığında kurtarma kazısı başlatıldı. Mahzen ile şu an Kültür Evi olarak kullanılan tarihi Aya Nikolas Kilisesi arasında yaklaşık 150 metrelik tünel bağlantısı olduğu değerlendiriliyor.

"Burayı eğitim müzesi haline dönüştürmek istiyoruz"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, konağı aslına uygun yeniden inşa etmek istediklerini söyledi.

Binayı eğitim müzesi haline dönüştürmeyi planladıklarını aktaran Akın, "1887 yılında yapılan 4 katlı bina, 1931 yılında ilk özel ortaokul olarak kullanılmış ve 1971 yılında maalesef yıkılmış. Yıkıldıktan sonra atıl kalmış vaziyetteydi. Burada temel kazısı yaptığımız sırada bir mahzen bulduk. Belediyemiz ve Amasra Müze Müdürlüğü arkeologlarıyla kazılar yapıyoruz. Mahzeni bulduk, içinden çamurlar çıktı. Gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışıyoruz. Bu binayla inşallah orayı da düzenleyeceğiz. Mahzenden şu an Kültür Evi olarak kullanılan Aya Nikolas Kilisesi'nin içine çıkan bir tünel olduğu rivayet ediliyor. Tabii bu kazılarla meydana çıkacak." diye konuştu.