Bartın'da yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika

Bartın'da yılın ilk bebeği doğdu

6 saat önce

Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeğe "Utku Berk" ismi verildi.

Bartın'da yılın ilk bebeği doğdu, System.String[]

Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeğe "Utku Berk" ismi verildi.

Ercan ve Şükran Günay çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında bir erkek çocuğu oldu.

3 kilo 110 gram bir erkek bebek dünyaya getiren Şükran Günay, ikinci kez annelik sevincini yaşadığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Bebeklerinin ismini Utku Berk koyduklarını aktaran Günay, bebeğini sağlıklı şekilde kucağına aldığını ve yeni yılın ilk dakikalarında doğmasının heyecanını yaşadığını ifade etti.

Öte yandan, Bartın Valisi Sinan Güner, yeni yılın ilk bebeğini ve annesini hastanede ziyaret ederek, çeyrek altın taktı.

Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başkentte genç kadın iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu
Ankara'da otomobilin çarptığı 2 kadın öldü 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı

Son Dakika Haberleri
07:28 Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü,... - Son Dakika
07:16 Metroda çıkan tartışmada 2 kişi bıçaklandı - Son Dakika
07:16 Metroda çıkan tartışmada 2 kişi bıçaklandı - Son Dakika
07:13 Taksim araç trafiğine açıldı - Son Dakika
07:09 Otomobil ve tankere çarpan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 07:37:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın'da yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]