Bartın'da yoğun sis - Son Dakika

Bartın'da yoğun sis

Bartın'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Bartın'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar indi. Sis, Bartın- Karabük ve Bartın- Zonguldak karayolu ile kent merkezinde görüş mesafesini düşürerek, sürücülerin araçlarıyla yavaş seyretmesine neden oldu. Polis, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.