Yol çalışması sırasında tarihi eser kalıntısı bulundu - Son Dakika
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Yol çalışması sırasında tarihi eser kalıntısı bulundu

27.05.2022 12:26

Bartın'da heyelan yaşanan yolda yapılan tadilat çalışması sırasında, Roma Dönemi'ne ait tarihi eser kalıntısı ortaya çıktı.

Bartın'da heyelan yaşanan yolda yapılan tadilat çalışması sırasında, Roma Dönemi'ne ait tarihi eser kalıntısı ortaya çıktı.

İl Özel İdaresine bağlı ekiplerce Ulus ilçesinin Aşağıdere köyü Hüseyin Mahallesi mevkisinde heyelanlı bölgede sürdürülen yol çalışması için kazı yapıldığı sırada, bir metre derinlikte kireçtaşına rastlandı.

Roma Dönemi'ne ait bereket simgesi olarak kullanılan "phallus" objesi olduğu değerlendirilen yaklaşık bir metre boyunda ve 30 santimetre çapındaki taş, Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından korumaya alındı.

Yol çalışması sırasında tarihi eser kalıntısı bulundu
Yol çalışması sırasında tarihi eser kalıntısı bulundu
Yol çalışması sırasında tarihi eser kalıntısı bulundu
Yol çalışması sırasında tarihi eser kalıntısı bulundu
Yol çalışması sırasında tarihi eser kalıntısı bulundu
Yol çalışması sırasında tarihi eser kalıntısı bulundu
Yol çalışması sırasında tarihi eser kalıntısı bulundu

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

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