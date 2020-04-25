Bartın'da yola çıkan karaca kamerada - Son Dakika

Bartın'da yola çıkan karaca kamerada
6 saat önce
Bartın'da yola çıkan karaca kamerada Bartın'da taksi şoförünün önüne karaca çıktı.
Bartın'da yola çıkan karaca kamerada
BARTIN - Bartın'da taksi şoförünün önüne karaca çıktı.
Bartın'ın Ulus ilçesinde köy yolunda seyir halinde olan Volkan Arpacık'ın önüne aniden karaca çıktı. Bir süre aracın önünde koşan karaca daha sonra yolun üstüne atlayarak gözden kayboldu. Kaçan karaca taksi şoförü Arpacık tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 05:40 Kaynak: İHA
Son Dakika Esenyurt'ta taksiciye aynı gün içinde aynı yerde iki kez ceza Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacağını duyurdu