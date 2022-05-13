Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı - Son Dakika
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Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı

13.05.2022 20:25

Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı

BARTIN - Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza Bartın Amasra karayolunun Arıt Yol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bartın kent merkezinden Amasra yönüne seyir halinde olan ve sağ şeritten ilerleyen 67 SB 449 plakalı otomobil sürücüsü H.B. kavşak noktasında aniden şerit değiştirdi. Otomobil bu sırada aynı istikamette ve sol şeritten ilerleyen K.Ş. idaresindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı. Otobüsün sürüklediği otomobil orta refüje çarparak durabildi. Kazada otomobilin yolcu koltuğunda oturan H.B. hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan H.B.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yolcu otobüsünün İstanbul'dan kalkış yaparak Kastamonu'nun Cide ilçesine seyir halinde olduğu ve kaza sonrası yolcu otobüsündeki yolcuların başka bir otobüse nakledilerek yolculuklarına devam ettikleri bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı
Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı
Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı
Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı
Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı
Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı
Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı
Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı
Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı
Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı - Son Dakika


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