Bartın'da yöresel ürünlerin deneme aşaması yapıldı - Son Dakika

Bartın'da yöresel ürünlerin deneme aşaması yapıldı

BARTIN Valiliği ile Japonya Büyükelçiliği tarafından yürütülen ortak proje kapsamında kurulan Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezi'nde ayva, portakal ve kiren marmeladının deneme üretimi yapıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner'in girişimleriyle Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın öncülüğünde Kozcağız beldesinde atıl durumda bulunan eski sağlık ocağı binası tadilat yapılarak, yöresel ürünlerin üretildiği merkez haline getirildi. Japonya Büyükelçiliği yerel projelerle hibe destek programı çerçevesinde alınan hibe ile 1 yılda tamamlanan 2 katlı 750 metrekare kapalı alanda ilk üretim başladı. 11 kadın kursiyerin katıldığı eğitimler sonunda yöreye ait ayva, portakal ve kiren marmeladının deneme üretimi gerçekleştirildi. Bina içerisinde bulunan bilim sanat atölyesi, çocuk oyun alanı, konferans salonu ve sergi sunum atölyeleri yer alıyor. 2 aylık kursun sonunda 11 kadın kursiyer belgelerini alarak, kooperatif kurarak yöresel ürünleri satışa sunacak.

'GÜZEL BİR NOKTAYA GELECEĞİZ'

Kadın beceri eğitim merkezinde ilk kursu başlattıklarını söyleyen Bartın Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Barbaros Al, '11 Kadın kursiyerimizle birlikte 6 haftadır yaptığımız kurslar neticesinde hijyen, marmelat eğitimleri yapılarak, deneme üretimlerini gerçekleştirdik. Bu hafta da turşu eğitimlerimize başladık. Şu anda pazara yönelik bir turşu değil ama, fermente turşu ile ilgili eğitimlerini alıyorlar. Bununda denemelerini yapacağız. Sonrasında ekmek üretimi ve unlu mamul eğitimi yapacağız. 3 hafta sonra eğitimlerin sonunda valiliğimizin de desteği ile bir oluşum içine girerek, güzel bir noktaya gelmiş olacağız' dedi.

'KOOPERATİF KURARAK, AİLE BÜTÇEMİZE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ'

Kursiyerlerden Halime Ercan, 'Doğal ürünler adı altında kurs açıldığını duyduk. Biz de katıldık. Şimdi kursumuza devam ediyoruz. Yapacağımız doğal ürünler hakkında bilgi ediniyoruz. Geçtiğimiz hafta da imalata geçtik. Önce pekmez ve birçok ürünün marmeladını yaptık. Şimdi de turşu yapılmasını öğreniyoruz. Ben mesela bunu yapmasını bilmiyordum. Çok memnun kaldım. Kursu tamamladıktan sonra bir kooperatif kurarak 11 kadın arkadaşımızla ekonomik olarak bir gelir elde etmeyi planlıyoruz. Bu oluşum içinde olduğumuzdan dolayı çok mutluyum' dedi.