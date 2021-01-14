Bartın'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor - Son Dakika
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Bartın'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

14.01.2021 11:49
Bartın'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

BARTIN'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

BARTIN'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar, kar yağışının keyfini çıkardı.

Bartın Ulus ve Kastamonu Pınarbaşı yolundaki 1030 rakımlı Soğucaksu geçidinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santime ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olmasıyla vatandaşlar araçlarıyla bölgeye gelerek kar yağışının keyfini çıkardı.


Kaynak: DHA
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Bartın, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor - Son Dakika
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