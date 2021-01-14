Bartın Ulus ve Kastamonu Pınarbaşı yolundaki 1030 rakımlı Soğucaksu geçidinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santime ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olmasıyla vatandaşlar araçlarıyla bölgeye gelerek kar yağışının keyfini çıkardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Bartın'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor - Son Dakika

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